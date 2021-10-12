Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı transfer etti

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı transfer etti
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12 Ekim 2021 16:51
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın katıldığı belirtildi.


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