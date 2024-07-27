Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı,Borgella'yı transfer etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takımı oyuncusu Roselord Borgella'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı,Borgella'yı transfer etti
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27 Temmuz 2024 17:59
Son güncelleme 27 Temmuz 2024 18:00
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella'yı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza, kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 
 
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