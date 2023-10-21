Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı 4 golle güldü

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligin 8. hafta maçında Fatih Vatan Spor'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı 4 golle güldü
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21 Ekim 2023 17:16
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 8. hafta maçında Fatih Vatan Spor ile karşılaştı. 

Fatih Mimar Sinan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Coleman, Busem Şeker ve Yağmur Uraz (2) kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Petro Ofisi, lider ABB Fomget Gençlik'in ardından ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

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