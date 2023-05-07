Fenerbahçe, Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalde

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Wulfz Fatih Karagümrük ile 1-0'ın rövanşında 1-1 berabere kalarak Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalde
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07 Mayıs 2023 17:11
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 17:19
Kadınlar Futbol Ligi play-off turu çeyrek finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Wulfz Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Vefa Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve ilk maçı evinde 1-0 kazanan Fenerbahçe, yarı finale yükselen taraf oldu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, yarı finalde Galatasaray Petrol Ofisi ile eşleşti.

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