Fenerbahçe Kadın Basketbol yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, ABD'li basketbolcu Natasha Howard'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ın kısa süreli transferi için prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu; sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için pazar günü İstanbul'a gelecektir." denildi.



31 yaşındaki oyuncu, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2019 yılının en iyi defansif oyuncusu seçilmişti.





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