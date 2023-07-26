Fenerbahçe Kadın Basketbol yeni transferi açıkladı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Yvonne Anderson ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe Kadın Basketbol yeni transferi açıkladı
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26 Temmuz 2023 12:57
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe Alagöz Holding yeni transferini açıkladı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, geçtiğimiz sezonu İtalya'nın Umana Reyer takımında geçiren Amerikan asıllı Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yvonne Anderson geçtiğimiz sezon Umana Reyer formasıyla 14.7 sayı, 4.3 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

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