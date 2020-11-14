Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 18 pozitif

Fenerbahçe Kadın Basketbol şubesinde 14 sporcu ve 4 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
İşte resmi açıklama...
"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.
Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.
Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.
Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır"
İşte resmi açıklama...
"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.
Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.
Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.
Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır"