Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 18 pozitif

Fenerbahçe Kadın Basketbol şubesinde 14 sporcu ve 4 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.



İşte resmi açıklama...



"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.



Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.



Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.



Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.



Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır"



