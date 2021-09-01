Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan transfer iptal edildi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Helena Ciak'ın transferi iptal oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan transfer iptal edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2021 14:39
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilen yeni transfer Helena Ciak ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 7 Temmuz'da kadroya dahil edildiği duyurulan ve 2 gün önce İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Fransız pivotun sağlık kontrolleri sonucunda sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı saptandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2021-22 sezonu kadro planlamalarımız kapsamında sözleşme imzalanan Fransız oyuncu Helena Ciak, işlemlerin tamamlanması adına İstanbul'a gelerek sağlık kontrolüne girmiştir. Kontroller sonucunda, oyuncunun sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu Helena Ciak ile yollarımız ayrılmıştır. Helena Ciak'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.