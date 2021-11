Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda hedef Avrupa Ligi şampiyonluğu

FIBA Avrupa Ligi'nde uzun yıllardır beklediği başarıyı yakalayamayan ve şampiyonluk hedefiyle yeni bir oluşuma giden Fenerbahçe Safiport'ta, yeni transfer Manolya Kurtulmuş ile tecrübeli oyunculardan Tuğçe Canıtez, AA muhabirine açıklamada bulundu.



A Milli Kadın Basketbol Takımı'na ilk defa seçilmesi ve Fenerbahçe'ye transferi sebebiyle yeni sezonun kendisi için çok değerli olduğunu belirten Manolya, "Çok iyi bir sezon geçirdiğime inanıyorum. Bu da benim kariyerim için önemli bir adım. Avrupa'da pek istediğimiz gibi başlayamadık, çok fazla mağlubiyet aldık fakat bu da bir süreç. Birbirimizi tanıma süreci çünkü daha eksiklerimiz nedeniyle tam takımı oluşturamadığımızı düşünüyorum. Hem sonradan gelenler hem de tek tek katılanlar oldu. Avrupa'da yaşadığımız mağlubiyetlerde bunların etken olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde galibiyet serisine başlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Fenerbahçe'nin her anlamda çok farklı bir camia olduğuna değinen 23 yaşındaki başarılı basketbolcu, "Fenerbahçe'de kendini çok değerli hissediyorsun. O formayı taşımak, taraftarın verdiği destek ve inanılmaz bir atmosfer. Fenerbahçe formasını taşımak inanılmaz gurur verici bir duygu. Fenerbahçe'de olmak çok güzel bir his." değerlendirmesinde bulundu.



- "Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyoruz"



Manolya Kurtulmuş, Fenerbahçe'nin bu sene FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.



Sarı-lacivertlilerin yıllardır Dörtlü Final'de olduğunu ancak istediği neticeye ulaşamadığını hatırlatan genç sporcu, şöyle devam etti:



"Fenerbahçe yıllardır FIBA Avrupa Ligi kupasını hedefliyor ama bir türlü ona ulaşamadık. Hep Dörtlü Final'de kalan bir takım olduk ama bu seneki bütün çalışmalar artık FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğuna yönelik. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Herkes bunun böyle olmasını istiyor ve takımda zaten onun üzerine kuruldu. Bütün hedefler artık Dörtlü Final değil direkt o kupaya yönelik. Umarım bu sene o sene olur."



Sarı-lacivertli kulübün çok etkili bir taraftar kitlesine sahip olduğunu aktaran Manolya, "Taraftar kısıtlaması kalktığı için artık tamamen bütün tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Bu sadece Galatasaray maçında değil bütün maçlarımız için geçerli. Desteklerini hissettiğimiz zaman sahada kendimizi çok farklı şekilde iyi hissediyoruz. Bütün maçlarımıza taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Manolya, Galatasaray derbilerindeki atmosfere değinerek sözlerini şöyle tamamladı:



"Galatasaray maçları öncesinde kesinlikle farklı bir atmosfer oluyor. Herkes zaten o Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bekliyor. Tribünler, özellikle bizim sahamızda tam doluyor. Atmosfer çok farklı, sanki sahada 10 kişi değiliz de bütün tribün sahada gibiyiz. O duygu, o atmosfer inanılmaz güzel bir olay. Tabii ki de hiçbir yerde yaşamadığım bir olay ama aşırı insana iyi ve mutlu hissettiren tarzda bir atmosfer."



- Tuğçe Canıtez: "İnşallah o kupayı da kaldırmak bize nasip olacak"



Fenerbahçe'nin tecrübeli basketbolcusu Tuğçe Canıtez, FIBA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırmanın hayalini kurduklarını söyledi.



Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan 31 yaşındaki Tuğçe, "Gerçekten çok güzel bir kadromuz var. Geçen sene zaten çok güzel bir kimyamız vardı. Onun üzerine oyuncular ekleyerek geldik. Tabii dezavantajlarımızdan bir tanesi sakat oyuncularımızın eksikliğiydi. Takım, tam olarak bir düzene oturamadı. Açıkçası şanssız yenilgiler de aldık. Kötü basketbol oynadığımız süreçler de oldu. FIBA Avrupa Ligi'nde şu anda baktığınız zaman herkes birbirini yendi ya da yenildi. Kesinlikle hala oralarda şansımız var." şeklinde görüş belirtti.



Yakın zamanda sakatlıklar ve eksiklerin sona ereceğinin altını çizen Tuğçe, şunları kaydetti:



"Takımın çok daha bir arada bulunacağı bir süreç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hedefi bizim için zaten her zaman şampiyonluk. Türkiye'de geçen sene namağlup şampiyon olduk. Bu sene de hedeflerimiz her zamanki gibi şampiyonluk. FIBA Avrupa Ligi'nde de bir türlü kupayı alamadık. Sürekli Dörtlü Final'deyiz ama inşallah o kupayı da kaldırmak bize nasip olacak. Bu sene bizim için kesinlikle çok zorlu bir sezon olacak ama düzeni oturtursak başaramayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum."









İLGİLİ VİDEO