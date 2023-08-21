Fenerbahçe Kadın Basket'te şok gelişme

Geçen sezon Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda kadronun dağılması endişesi yaşanıyor.



Koç Marina Maljkovic ile henüz anlaşamayan sarı lacivertlilerde kaptan Olcay Çakır, Courtney Vandersloot ve Alina Iagupova takımdan ayrılırken, Satou Sabally ve Breanna Stewart ile de henüz sözleşme yenilenemedi.



YÖNETiM BÜYÜK ÇABA SARF EDiYOR



Stewart'ın üst düzey WNBA oyuncularının mücadele edeceği yeni bir ligde forma giyeceği ve ancak mart ayında Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Sarı lacivertli yönetim özellikle, geçen sezon tüm transferleri yaptıran Maljkovic'i ikna etmek için büyük çaba harcıyor.



