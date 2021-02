⚽9' Halil Akbunar



Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu ve son 3 haftada 2. yenilgisini aldı.



📆Göztepe, Nisan 2000'den sonra Kadıköy'de ilk galibiyetini aldı. pic.twitter.com/fpI2J5iXTr



— Sporx (@sporx) February 21, 2021

EROL BULUT, İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

PELKAS, 22 GÜN SONRA KADRODA

FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK

GÖZTEPE'DE ÜÇ EKSİK

GÖZTEPE 8'DE GELDİ, 9'DA ATTI

FENERBAHÇE, İKİ NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

ENNER VALENCIA, UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

FENERBAHÇE'NİN BASKISI SONUÇ VERMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



⭕0-0 Hatay

✅2-1 Karagümrük

✅3-1 Trabzon

❌0-2 Konya

❌3-4 Beşiktaş

❌0-3 Malatya

✅4-1 Başakşehir

✅2-1 Alanya

✅3-1 A.Gücü

✅3-0 Kayseri

✅1-0 Rize

❌0-1 G.Saray

❌0-1 Göztepe pic.twitter.com/reK98tVEA0



— Sporx (@sporx) February 21, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe, 1-0'lık skorla kazandı.Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı.Kadıköy'de üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, 51 puanda kaldı ve ilk sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı. Kadıköy'de 21 yıl sonra kazanan Göztepe, puanını 32'ye yükseltti.Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre ilk 11'de değişiklik yapmadı.Erol Bulut, geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Göztepe karşısında da sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takım, maça Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ile başladı.Fenerbahçe'de yedekler arasında ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül yer aldı.Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra kadroya alındı. Yunan futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyememişti.Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroya alınmadı.Göztepe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ile sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama karşılaşmada forma giyemedi. Teknik direktör Ünal Karaman, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre bu oyuncuların yerine Murat Paluli, Dzenan Burekovic ve Fousseni Diabate'ye şans verdi.Fenerbahçe mücadeleye topa sahip olarak ve hücum anlayışıyla başladı. İlk dakikalarda kanatlardan etkili olmaya çalışan Fenerbahçe'ye karşı kontrataklarla gelen Göztepe, 8. dakikada ilk tehlikeli atağını düzenledi.Adis Jahovic'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cherif Ndiaye, Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Ndiaye, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır'ı geçemedi.Fenerbahçe, 9. dakikada kornerden gol ararken kontratakla golü bulan Göztepe oldu.Fousseni Diabate'nin korner sonrası karambolde gönderdiği uzun pasla orta sahanın hemen önünde topla buluşan Halil Akbunar, önce Caner Erkin'i ve ardından kalesini terk eden Altay Bayındır'ı ekarte ederek ilerledi ve sol çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.1-0'dan sonra Fenerbahçe, Göztepe kalesine daha çok adamla yüklenmeye başladı. Merkezi kalabalık şekilde kapatan Göztepe'ye karşı sarı lacivertliler, kanatları kullandı. Göztepe stoperleri Alpaslan ve Atınç ise bu toplarda etkili oldular ve Fenerbahçeli futbolculara vuruş şansı vermediler.Topa yüzde 70'le sahip olan Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki kez beraberlik fırsatından yararlanamadı. 29'da Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu İrfan Can kornere çeldi. 42'de ise Valencia sıfıra inip altıpas önüne çıkardı, Sosa'nın tek vuruşunda ise İrfan Can geçit vermedi.İlk yarıyı konuk ekip Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe, ikinci yarıya aynı 11'le ve beraberlik golü arayışıyla başladı. İlk dakikalarda Enner Valencia, iki kez ceza sahası dışından Göztepe kalesini yokladı. Göztepe ise Cherif Ndiaye ile net bir fırsattan yararlanamadı.Fenerbahçe'de ilk değişiklikler 56'da geldi. Mame Thiam ve Nazım Sangare oyundan çıkarken Dimitris Pelkas ve Gökhan Gönül oyuna dahil oldu.Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'nin baskısı arttı. Göztepe ise tüm hatlarıyla kapandı ve karşıladığı topları uzun vurmaya başladı.Katı Göztepe savunmasını aşamayan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ve Sinan Gümüş, 73. dakikada Enner Valencia ve Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil oldular. Göztepe'de ise Adis Jahovic yerine Anderson Esiti oyuna girdi.Son dakikalarda oyunun temposu düşmeye başladı. Fenerbahçe'nin gol çabaları sonuç vermedi ve sarı lacivertlilerde evinde oynadığı üst üste ikinci maçta da sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.29. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.42. dakikada Valencia'nın sağdan pasında Sosa'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat topa sahip oldu.76. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.83. dakikada Szalai'nin soldan ortasında, ceza sahasında Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.90+7. dakikada Mesut Özil'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.: Ülker: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 56 Gökhan Gönül), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 87 Cisse), Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 73 Sinan Gümüş), Mesut Özil, Valencia (Dk. 73 Samatta), Thiam (Dk. 56 Pelkas): İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 90+5 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu (Dk. 84 Tripic), Nwobodo (Dk. 84 Mihojevic), Ndiaye, Diabate (Dk. 90+4 Ideye), Jahovic (Dk. 74 Esiti): Dk. 9 Halil Akbunar (Göztepe): Dk. 45+2 Murat Paluli, Dk. 62 Nwobodo (Göztepe), Dk. 82 Caner Erkin (Fenerbahçe)