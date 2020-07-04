Fenerbahçe, Kadıköy'de seri başlattı!

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, evi Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Kadıköy'de seri başlattı!
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04 Temmuz 2020 23:23
Fenerbahçe, pandemi sebebiyle lige verilen aranın ardından ligde Kadıköy'de oynadığı 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, daha önce yenik duruma düşerek son dakikalarda bulduğu gollerle önce Hes Kablo Kayserispor'u, ardından da geçen hafta aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti.

Fenerbahçe, Göztepe'yi de yenerek sahasında üst üste 3. maçında da mutlu sona ulaştı.



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