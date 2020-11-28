Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından beri kaybetmiyor. Siyah beyazlılara evinde 18 maçtır yenilmeyen Kanarya son 7 derbinin 5'ini kazandı..

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2020 13:26
Süper Lig'in 10. haftasında Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor. Kanarya, Kadıköy'de rakibi ile yaptığı son 18 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet alırken, 7 karşılaşma berabere bitti. Fenerbahçe söz konusu karşılaşmalarda 31 gol atarkan, kalesinde sadece 14 gol gördü. Beşiktaş, Kadıköy'de son galibiyetini 17 Nisan 2005'te Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi maçta 4-3'lük skorla almıştı.

2. YARIDA AÇILIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında attığı 17 golün 12'sini maçların ikinci yarılarında kaydetti. 46-60. dakikalar arası 5 gol atan sarı-lacivertliler, sonraki bölümde 3, son 15 dakikada ise 4 gol buldu. Kanarya yediği 9 golün 6'sını da benzer şekilde ikinci yarılarda kalesinde gördü.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için