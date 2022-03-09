Sahasında lider Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ciddi kazanımlar sağladı. Sarı-lacivertli taraftarlar daha önce takımı ve yönetimi protesto ediyordu.



Birçok oyuncu da kendini Kadıköy'de baskı altında hissediyor, rahat top kullanamıyordu. Trabzonspor maçında ise tam tersi bir durum yaşandı. 45 bin taraftar 10 kişi kalınmasına rağmen 1-1'lik sonuçta önemli etkendi. Sarı-lacivertli takım kırmızı kart ve yenilen gole rağmen taraftarları sayesinde ayakta kaldı.



Taraftarlar adeta İrfan Can'ın boşluğunu doldurdu. Uzun süre sonra takım ve tribün kenetlenmesi sarı-lacivertli takımın sahada potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.



SAMANDIRA'DAKİ HAVA DEĞİŞTİ



Bu tablo, çok fazla eleştirilen başkan Ali Koç ve yönetimi de sevindirdi. Yönetim üzerindeki baskı uzun süre sonra azaldı. Trabzonspor maçındaki mücadele ve taraftarın desteği Samandıra'daki havayı da değiştirdi. Seyircinin takımın oyununu ve mücadelesini takdir etmesi futbolcuların moralini yükseltti.



Eskisine göre Trabzonspor maçı sonrası ilk antrenmanda daha keyifli bir ortam söz konusuydu.



