Fenerbahçe, Kadıköy'de maziyi arıyor

Kayserispor'la oynanan kupa maçında Arao, İrfan Can, Mert Hakan ve Valencia'ya yönelik ıslıklı protestolar moralleri bozdu. Bu sezon Sevilla karşılaşmasındaki yabancı maddeler, Altay Bayındır tepkileri ve son yaşananlar eski Kadıköy'ü mumla arattı.Fenerbahçe'nin bir dönem en büyük gücü olan Kadıköy, artık farklı bir duruma geldi. Son yıllarda derbi maçlarda ezeli rakiplerine karşı üstünlüğünü kaybeden sarı-lacivertlilerde bu sezon ise taraftarların kendi futbolcularına yönelik artan ıslık protestoları ve başta Sevilla maçı olmak üzere sahaya atılan yabancı maddeler moralleri bozuyor.Kayserispor'la son oynanan kupa karşılaşmasında da Arao, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan ve Valencia'ya yönelik bazı taraftarlardan gelen ıslıklı protestolar keyifleri kaçırdı. Hatta teknik direktör Jorge Jesus da maç esnasında tribünlere dönerek sakinleşmelerini istedi ve çok şaşırdı.Daha önce sezon başında takım kaptanı Altay Bayındır'a da yediği hatalı gollerden sonra benzer tepkiler olmuş ve Jorge Jesus da taraftarlara uyarılarda bulunmuştu.Ayrıca Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Sevilla karşısında takım tempo tutmuşken sahaya atılan yabancı maddeler adeta köstek olmuştu. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü, olaylara dahli olan 7 taraftarı ömür boyu men etmişti. Üst üste yaşanan bu son olayların ardından Kadıköy artık rakiplerden çok, takıma stres vermeye başladı, eski günler hasretle aranır oldu.