Fenerbahçe, Kadıköy'de kazanamıyor!

Galatasaray'la berabere kalan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı son 3 derbi maçta galibiyet alamadı.
Ülker Stadyumu'nda son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu maçın ardından çıktığı 3 derbide 2 kez kaybetti, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
8 Ocak 2023'te taraftarı önünde Galatasaray'a 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, 2 Nisan 2023'te ise bu kez evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe, iç sahadaki bir sonraki derbiyi nisan ayında Beşiktaş'a karşı oynayacak.
Ülker Stadyumu'nda son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu maçın ardından çıktığı 3 derbide 2 kez kaybetti, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
8 Ocak 2023'te taraftarı önünde Galatasaray'a 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, 2 Nisan 2023'te ise bu kez evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe, iç sahadaki bir sonraki derbiyi nisan ayında Beşiktaş'a karşı oynayacak.
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