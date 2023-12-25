Fenerbahçe, Kadıköy'de kazanamıyor!

Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ligde sahasında oynanan son 3 derbi maçında kazanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe, Kadıköy'de kazanamıyor!
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25 Aralık 2023 00:01
Galatasaray'la berabere kalan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı son 3 derbi maçta galibiyet alamadı.

Ülker Stadyumu'nda son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu maçın ardından çıktığı 3 derbide 2 kez kaybetti, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

8 Ocak 2023'te taraftarı önünde Galatasaray'a 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, 2 Nisan 2023'te ise bu kez evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe, iç sahadaki bir sonraki derbiyi nisan ayında Beşiktaş'a karşı oynayacak.

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