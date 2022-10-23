Fenerbahçe, Kadıköy'de ilk kez tek gol attı

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında bu sezon en az gol attığı maçı yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Kadıköy'de ilk kez tek gol attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2022 00:18
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında bu sezon evinde ligdeki en az gol attığı maçı yaşadı.

Seyircisi önünde sırasıyla Ümraniyespor'a 3, Adana Demirspor'a 4, Kayserispor'a 2, Alanyaspor ve Karagümrük'e ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir filelerini ise 1 kez havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı 6. maçta da rakip fileleri boş geçmedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ