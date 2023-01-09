Fenerbahçe, Kadıköy'de ilk kez suskun kaldı

Fenerbahçe bu sezon ilk kez kendi evinde oynadığı bir maçta gol atamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Kadıköy'de ilk kez suskun kaldı
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09 Ocak 2023 00:38
Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon Galatasaray derbisine kadar teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sahasında 16 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinde en az bir gol bulmayı başarmıştı.

Evinde ligde 9 maçta 26, Avrupa'da 6 karşılaşmada 15 ve kupada tek mücadelede 3 gol bulan Fenerbahçe, ilk kez sahasında gol sevinci yaşayamadı.

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