Fenerbahçe, Kadıköy'de ilk kez suskun kaldı

Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamadı.



Bu sezon Galatasaray derbisine kadar teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sahasında 16 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinde en az bir gol bulmayı başarmıştı.



Evinde ligde 9 maçta 26, Avrupa'da 6 karşılaşmada 15 ve kupada tek mücadelede 3 gol bulan Fenerbahçe, ilk kez sahasında gol sevinci yaşayamadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ