Fenerbahçe, Kadıköy'de 10 kişi kaldı

Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı maçta Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, Kadıköy'de 10 kişi kaldı
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07 Kasım 2022 21:23
Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı maçta ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kartı bulunan Batshuayi, Ziya Erdal'a yaptığı faulün ardından bir sarı kart daha gördü ve 48. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası kenara gelen öğrencisine sert bir şekilde tepki gösterdi.

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