Fenerbahçe kabustan uyanamıyor

Süper Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 25. haftada zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe mutsuz.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe kabustan uyanamıyor
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09 Mart 2020 09:15
Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, bir dönem küme düşme korkusu bile yaşayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk için başladığı 2019-2020'de ise henüz mart ayında şampiyonluk yarışının uzağına düştü.

Sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerek iyi başlayan ve 37 puanla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, sonraki 6 haftada büyük düşüş yaşadı. Son 6 lig maçında üçer mağlubiyet ve beraberlikle 15 puan yitiren Sarı-Lacivertliler, 40 puanda kaldı. Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamaması durumunda şampiyonluk hasretini 6 sezona çıkararak, lig tarihindeki kötü rekorunu egale edecek.

90-95 ARASI OLAMADI

Sarı-lacivertliler daha önce 1989-90 ila 1994- 95 arasında üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti. Bu süre Fenerbahçe'nin halen en fazla şampiyonluk hasreti çektiği dönem. Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamaması durumunda bu rekorunu tekrarlayacak.

YANAL'IN GİDİŞİ DE YARAMADI

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın takımdan ayrılışının ardından çıkılan ilk maçta da Sarı-Lacivertli taraftarların yüzü gülmedi. Denizlispor maçına antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.

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