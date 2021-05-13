Fenerbahçe kabustan hızlı uyandı

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka karşısında son 20 saniyeye 8 sayı önde girdiği maçın uzatmalara gitmesine engel olamadı ancak karşılaşmayı kazanarak seride üstünlüğü ele geçirdi.
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