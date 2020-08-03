Fenerbahçe Juan Jesus transferinde ısrarcı

Fenerbahçe yeni sezonda iddialı bir kadro kurmakta kararlı. Stoper için transfer harekatına başlayan ve Alanyasporlu Caulker ile de temasa geçen Sarı-Lacivertliler, Roma'nın Brezilyalı yıldızı Juan Jesus'tan da vazgeçmiyor.



Kadroda büyük bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Roma, Jesus'un 2.2 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Fenerbahçe'nin bu hafta içinde Jesus için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Sambacı'nın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



4 KEZ MİLLİ OLDU



29 yaşındaki Juan Jesus, 4 kez Brezilya Milli Takım forması giydi. Geçen sezon sadece 5 maçta forma giydi.



