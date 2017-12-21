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Fenerbahçe, Josef ile masaya oturuyor!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'yı devre arasında kesinlikle satmayacak, hatta yeni sözleşme için masaya oturacak.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe, Josef ile masaya oturuyor!
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21 Aralık 2017 06:14
Devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın durumu merak ediliyor. Takımın en değerli isimlerinden biri olan Brezilyalı futbolcunun satılıp ciddi bir bonservis geliri elde edileceği ve bunun da transferde kaynak olarak kullanılacağı ileri sürülüyordu.

Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olan sarı-lacivertlilerin sanılanın aksine futbolcuyu şimdilik satmak gibi bir planı bulunmuyor. Birçok kulüp tarafından takip edilen başarılı orta saha oyuncusu için yaz ayı transfer döneminde İngiltere'den 11 milyon euroluk çok ciddi bir teklif gelmişti. Souza için yine benzer tekliflerin söz konusu olabileceği bildirildi. Ancak teknik heyet ve yönetim Brezilyalı futbolcuyu kesinlikle bırakmayacak. Aksine ligin ikinci yarısında Souza ile yeni bir sözleşme yapılması dahi gündemde...

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezlerinden olan ve sistemin en önemli parçalarından birisi haline gelen Souza'nın boşluğunun doldurulması pek mümkün gözükmüyor. Ayrıca Brezilyalı futbolcu da takımdan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle Souza, ikinci yarıda takımın en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek, büyük olasılıkla yeni sözleşmeye imza atacak.

Eli güçlenecek

Pereira döneminde kadroya dahil olan Advocaat ve Aykut Kocaman'ın da vazgeçmediği Souza'nın potansiyeli bir hayli yüksek.

İngiltere'den teklif alsa da transferi son anda gerçekleşmeyen 28 yaşındaki futbolcunun birçok Avrupa kulübü tarafından takip edildiği biliniyor. Kısa vadede Souza ile devam etmek isteyen yönetim, orta ve uzun vadede gelebilecek bir teklifte, yapılacak yeni sözleşme sebebiyle daha güçlü olacak. Bu nedenle şu anki durum değiştiği taktirde gelecek sezonlar için futbolcudan önemli bir gelir elde etme imkanı da artacak. Mukavelesi gelecek sezona bitecek olan Brezilyalı futbolcu da yaptığı açıklamalarda takımda devam etmek istediğini ifade etmiş ancak çok iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceğini belirtmişti.

111 maça çıktı

Takımın en önemli isimlerinden olan Souza geride kalan 2,5 sezon içinde tam 111 maça çıktı. Pereira döneminde 48, Advocaat döneminde 45 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu bu sezon ise 18 maçta forma giydi. Bu tablo, futbolcunun takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.



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