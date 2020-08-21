Fenerbahçe, Jose Sosa'yı duyurdu

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı transfer ettiğini açıkladı.
Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, Arjantinli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.
Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.
Fenerbahçe'nin transferleri
Mert Hakan Yandaş
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Filip Novak
Mame Thiam
İsmail Yüksek
Barış Sungur
Sinan Gümüş
Jose Sosa
EMRE BELÖZOĞLU'NUN NUMARASINI GİYECEK
Jose Sosa, Fenerbahçe'de futbolu bırakan ve sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun 5 nuramalı formasını aldı.
Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, Arjantinli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.
Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.
Fenerbahçe'nin transferleri
Mert Hakan Yandaş
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Filip Novak
Mame Thiam
İsmail Yüksek
Barış Sungur
Sinan Gümüş
Jose Sosa
EMRE BELÖZOĞLU'NUN NUMARASINI GİYECEK
Jose Sosa, Fenerbahçe'de futbolu bırakan ve sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun 5 nuramalı formasını aldı.