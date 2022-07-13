Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ında gündeminde olaniçin flaş bir hamle yaptı.Forvet arkası, ikinci forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için File görüşmelerde sona geldi.Sky İtalya'nın haberine göre,karşılığında anlaşma sağladı.belirtildi. Pedro'nunı bekleniyor.Transferde son detayları görüşecek tarafların önümüzdeki hafta başına kadar evrakları tamamlayacağı ve resmi açıklamaların yapılacağı ortaya çıktı.Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu.