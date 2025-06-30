Fenerbahçe, Jhon Duran'ı İstanbul'a getiriyor!

, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.



İSTANBUL'A GELİYOR!



Haberde Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.





