Fenerbahçe, Jesus'ta geri sayıma geçti!

Fenerbahçe'de uzun süre gündemde olan teknik direktör Jorge Jesus'ta geri sayıma geçildi.



Sarı-lacivertlilerde pazartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen Jorge Jesus için son dakika haberi geldi.



Portekiz basınına göre, 67 yaşındaki teknik adamın, yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio'nun yanı sıra Avukatı Luis Miguel ile bugün (31 Mayıs Salı) Türkiye'ye geleceği ve sarı lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılacak olan Jorge Jesus ile imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.





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