Fenerbahçe Jesus ile rekorları altüst ediyor!

Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek ligde bir maçı bay geçmesine rağmen 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, özellikle hücum performansıyla izleyenlere keyif veriyor.Kanarya geride kalan 9 maçta rakip filelere tam 28 gol gönderirken, 3.11'lik maç başı ortalamayla göz kamaştırdı. Fenerbahçe bu maçlarda attığı 101 şutta, 55 isabet kaydetti. Kaleye atılan 101 şuttan yüzde 27.7'si golle sonuçlandı.Gollerin 16'sı sağ, 9'u sol, 3'ü de kafayla geldi. Yine bu gollerin 25'i ceza sahası içinden, 3'ü dışından atıldı. 5 penaltıdan 4'ü golle sonuçlandı, 1'i kaçtı. Kanarya hiç duran top golü atamadı.Fenerbahçe'nin savunmada ise aynı oranda başarılı olduğu söylenemez. Fenerbahçe 9 maçta 10 gol yiyerek kalesinde 1.1 ortalamayla gol gördü.9 maçın 5'inde kalesini gole kapatmasına rağmen 4 maçta bu golleri yemesi de bir başka ayrıntı olarak dikkat çekti. %81.9 pas başarısı sağlayan Fener, topla oynamada da yüzde 54'lük bir üstünlük kurdu.