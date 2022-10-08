AVRUPA'DA DA SES GETİRDİ

FENERBAHÇE'NİN KAZANMA YÜZDESİ

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile kendine geldi. Eski şaşalı günlerine dönen Kadıköy artık her maç kapalı gişe. Fenerbahçe dikkati çeken bir yüzde yakaladı.Sarı-lacivertliler sadece ligde değil Avrupa'da da ses getiren bir performans sergiliyor. Fenerbahçe ile 7'si lig, 9'u Avrupa olmak üzere 16 maça çıkan Jorge Jesus sadece 2 mağlubiyet yaşadı.Portekizli hoca ile 9 galibiyet, 5 beraberlik gören sarı-lacivertlilerin kazanma yüzdesi 56,25, kaybetmeme yüzdesi 87,50 olurken, yenilgi yüzdesi 12,50'ta kaldı. Ligde 20, Avrupa'da 17 gol atan Fenerbahçe maç başına 2,31'lik skor ortalaması yakalarken, puanda da 2,0 ortalama tutturdu.