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Fenerbahçe, Jason Thompson ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Jason Thompson ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, Jason Thompson ile yollarını ayırdı
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10 Temmuz 2018 15:47
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Jason Thompson ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş forması giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan Jason Thompson'ın Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.

Jason Thompson'a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."



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