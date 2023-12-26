Fenerbahçe, Jasikevicius ile kendini hatırladı

Sezona istikrarsız bir giriş yapan Fenerbahçe Beko, başantrenörlüğe Dimitris Itoudis yerine Sarunas Jasikevicius'un gelmesiyle birlikte daha farklı profilde bir basketbol oynamaya ve daha başarılı sonuçlar almaya başladı.



Saras'ın gelmesiyle birlikte kaptan Melih Mahmutoğlu'nun da söylediği gibi oynanan oyundan daha fazla keyif almaya başlayan Fenerbahçe oyuncuları, aldıkları keyfin getirisi olarak bu süreçte çıktıkları tüm maçları kazandılar.



GARDLARA BÜYÜK DOKUNUŞ



Jasikevicius'un göreve gelmesiyle birlikte Scottie Wilbekin ve Tyler Dorsey gibi yıldız isimler istikrar problemini aşıp daha konsantre bir görüntü çizdiler ve kendilerinden beklenen skor yükünü çekme görevini yerine getirdiler. Öte yandan skorer bir kimliği olmayan ancak oyun zekası ile büyük fark yaratan Nick Calathes, güçlü olduğu yönlerine odaklandı ve asist sayılarında yükseliş yaşandı.



NIGEL HAYES VE SERTAÇ ŞANLI'NIN VERİMİ ARTTI



Öte yandan Saras'ın eski oyuncuları Nigel Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı'nın da takıma olan katkılarında büyük bir artış oldu. Geçtiğimiz sezonki skor gücünden uzak bir görüntü ile sezona başlayan Nigel Hayes-Davis, Saras ile birlikte daha yüzdeli atmaya ve daha kritik şutlarda yeniden isabet bulmaya başladı. Itoudis döneminde çok az şans bulan Sertaç Şanlı ise Saras ile birlikte ilk 5'te yer almaya başladı. Sertaç, maç ritmini yakalaması ile birlikte takıma hem savunmada hem de hücumda ekstra katkı vermeye başladı.



DAHA SKORER VE DAHA İYİ SAVUNMACI



Fenerbahçe, Saras'ın takımın başına geçmesiyle birlikte savunmada daha dirençli ve daha düzenli bir görüntü çizmeye başlayan Fenerbahçe, enerjisi daha yüksek bir oyun anlayışı ile daha az sayı yemeye başladı. Itoudis dönemindeki çok sayı atıp çok sayı yiyen takım profilinden uzaklaşan Fenerbahçe, skorer kimliğini korurken daha az sayı yiyen bir takım haline geldi.





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