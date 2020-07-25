Fenerbahçe, Jamal Lowe için devrede

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir iddia geldi.

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Fenerbahçe, Jamal Lowe için devrede
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25 Temmuz 2020 14:02
Fenerbahçe için İngiltere'den Jamal Lowe iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti.

Siyahi İngiliz oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin iki kanatta da oynayabilen Jamal Lowe için devrede olduğu belirtiliyor..



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