Fenerbahçe istiyordu, yeni takımında umduğunu bulamadı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yazın İstanbul'a kadar getirdiği ancak anlaşma sağlayamadığı Alfredo Morelos, Santos'ta aradığını bulamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe istiyordu, yeni takımında umduğunu bulamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 09:28
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İstanbul'a getirdiği ancak anlaşma sağlayamadığı Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos, geçtiğimiz Eylül ayında 2 yıllık imza attığı Santos'ta aradığını bulamadı.

78 DAKİKA SÜRE ALDI

Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos, Brezilya ekibinde 3 maçta 78 dakika süre alırken, skora katkı sağlayamadı ve Santos da, tarihinde ilk kez Serie A'da küme düştü.



RANGERS PERFORMANSI

2017'de giymeye başladığoı Rangers forması ile Alfredo Morelos, İskoç ekibinde çıktığı 269 maçta 124 gol attı ve 58 asist yaptı.

2 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Bu süre zarfında Rangers ile ligde şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu ayrıca İskoçya Kupası zaferi yaşadı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery