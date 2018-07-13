Fenerbahçe istiyor, Lazio direniyor! Radu...

listesinde bulunduran ve alternatif isimler üzerinde de duraniçin flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Lazio'nun savunma oyuncusu Stefan Radu'yu kadrosuna katmak istiyor.Haberde; Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Rumen oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı vurgulandı.Oyuncunun kulüple sözleşmesinin 2020'de bitmesine karşın Lazio'nun oyuncuyu tutma konusunda kararlı olduğu belirtildi. Ayrıca Inzaghi'nin Radu'ya çok güvendiği kaydedildi.Lazio'da 2008 yılından beri forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun, sözleşme yenileme görüşmeleri yaptığı bildirildi. Geçen sezon Lazio 41 maça çıkan Stefan Radu, 2 asist yaptı.