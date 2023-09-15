Fenerbahçe istedi; Katar'a gidiyor

Liverpool Montevideo'nun 20 yaşındaki Uruguaylı defansif orta sahası Fabricio Diaz, Katar ekibi Al Gharafa'ya transfer olmak üzere...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe istedi; Katar'a gidiyor
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15 Eylül 2023 10:33
Son güncelleme 15 Eylül 2023 10:34
Fenerbahçe Transfer Haberleri - Transfer döneminde ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı 20 yaşındaki defansif orta saha Fabricio Diaz, Katar'a transfer oluyor.

Uruguay'dan Diario 4'ün haberine göre; Katar ekibi Al Gharafa, Fabricio Diaz için Liverpool Montevideo'ya 5.6 milyon euro (6 milyon dolar) bonservis ücreti ödeyecek.

Fabricio Diaz, Al Gharafa için 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

20 YAŞINDA AMA KAPTAN

Diaz, 20 yaşında olmasına rağmen hem kulübü Liverpool Montevideo'da hem de Uruguay U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yapıyor. Genç yıldızın kısa sürede Uruguay Milli Takımı'nda da boy göstermesi bekleniyor.

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