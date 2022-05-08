Fenerbahçe istedi, Franco atağa kalktı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Portekiz Gazetesi A Bola, Estoril forması giyen yıldız oyuncu Andre Franco'ya Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu belirtmişti.



24 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu dün ligde oynanan Moreirense maçında fileleri havalandırırken takımının sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı.



89 dakika sahada kalan Franco oynadığı futbolla Portekiz medyasından tam not aldı. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 11. golünü kaydetti. 32 lig maçında forma giyen Franco'nun 4 de asiste bulunuyor.



Sporting Lizbon altyapısından yetişen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor... Sarı-Lacivertliler sezon başında Portekiz ekibinden Miguel Crespo'yu 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.



Vitor Pereira'nın ısrarı sonrası takıma kazandırılan Portekizli oyuncu son dönemde gösterdiği performansla taraftarın gözbebeği olmayı başardı. Rizespor maçında sakatlanan Crespo sezonu kapattı.









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