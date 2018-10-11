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Fenerbahçe, İstanbulspor'u net skorla geçti

Fenerbahçe, Milli arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe, İstanbulspor'u net skorla geçti
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11 Ekim 2018 16:50
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin gollerini; 68. dakikada Mehmet Ekici, 71. dakikada Roberto Soldado ve 82. dakikada Michael Frey kaydetti.

Saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan da takip etti.

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