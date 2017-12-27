Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler buraya... Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Fenerbahçe-İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanaldan izlenebilir? İşte detaylar...

27 Aralık 2017 03:41
Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Fenerbahçe-İstanbulspor maçının kanalı merak ediliyor. Türkiye son 16 turunda Fenerbahçe-İstanbulspor maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Fenerbahçe-İstanbulspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL? Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-İstanbulspor maçı naklen yayınlanacak.

27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.

- 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamını kazandı.

Konuk Ekip

- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Fenerbahçe 7, İstanbulspor 3 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.

- Fenerbahçe 16 gol atarken, İstanbulspor 7 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 9 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Fenerbahçe 6 ve İstanbulspor 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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