Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Genel Bilgiler



- Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.



- 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Ev Sahibi



- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamını kazandı.



Konuk Ekip



- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Fenerbahçe 7, İstanbulspor 3 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.



- Fenerbahçe 16 gol atarken, İstanbulspor 7 golle karşılık verdi.



- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 9 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.



- Fenerbahçe 6 ve İstanbulspor 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.





- Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamını kazandı.- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.- Fenerbahçe 7, İstanbulspor 3 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.- Fenerbahçe 16 gol atarken, İstanbulspor 7 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 9 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Fenerbahçe 6 ve İstanbulspor 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının kanalı merak ediliyor. Türkiye son 16 turunda Fenerbahçe-İstanbulspor maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Fenerbahçe-İstanbulspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-İstanbulspor maçı naklen yayınlanacak.27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.