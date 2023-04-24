Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro, Enner Valencia.Ahmet Kıvanç, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Jason Lokilo, Eduard Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze.Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.Haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalması farkı 4'e indirme şansı yakaladı.Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde toplam 49 kez karşılaşırken, bu maçların 35'inden Fenerbahçe galip ayrıldı. 7 maçtan İstanbulspor galip ayrılırken 7 maç da berabere sonuçlandı.Fenerbahçe bu maçlarda 87 gol kaydederken, İstanbulspor 29 atma başarısı gösterdi.İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.