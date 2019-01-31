Fenerbahçe, İstanbul'a getirdi; Miha Zajc

MIHA ZAJC KİMDİR?

Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.Miha Zajc, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye'de oynayan bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla İtalya ve Slovenya'da birlikte oynamıştım. Türkiye ligi, kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var." değerlendirmesinde bulundu.2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.1 Temmuz 1994: Slovenya: Sempeter pri Gorici: 24: 1,78: 10 Numara, Merkez Orta Saha: Çift: Empoli: 30 Haziran 2022: Slovenya Alt Yaş: 18 maç 2 gol | Slovenya: 9 maç 2 gol: 6 milyon Euro: 21 maçta 3 gol 3 asist