Fenerbahçe, İstanbul'a getirdi; Miha Zajc

Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.
Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİNİN AÇIKLAMASI
Miha Zajc, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye'de oynayan bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla İtalya ve Slovenya'da birlikte oynamıştım. Türkiye ligi, kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var." değerlendirmesinde bulundu.
2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MIHA ZAJC KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Temmuz 1994
Uyruğu: Slovenya
Doğduğu il: Sempeter pri Gorici
Yaşı: 24
Boyu: 1,78
Mevki: 10 Numara, Merkez Orta Saha
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Empoli
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Slovenya Alt Yaş: 18 maç 2 gol | Slovenya: 9 maç 2 gol
Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 21 maçta 3 gol 3 asist
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Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİNİN AÇIKLAMASI
Miha Zajc, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye'de oynayan bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla İtalya ve Slovenya'da birlikte oynamıştım. Türkiye ligi, kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var." değerlendirmesinde bulundu.
2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MIHA ZAJC KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Temmuz 1994
Uyruğu: Slovenya
Doğduğu il: Sempeter pri Gorici
Yaşı: 24
Boyu: 1,78
Mevki: 10 Numara, Merkez Orta Saha
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Empoli
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Slovenya Alt Yaş: 18 maç 2 gol | Slovenya: 9 maç 2 gol
Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 21 maçta 3 gol 3 asist
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın