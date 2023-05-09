Fenerbahçe İstanbul'dan çıkmayacak

Fenerbahçe, hem lig hem de kupada kalan 4 maçına da İstanbul'da çıkacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe İstanbul'dan çıkmayacak
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09 Mayıs 2023 10:58
Sezonun son bölümünde Fenerbahçe'nin hem lig hem de kupada kalan 4 maçı da İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Sivasspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

FİNALİN ADRESİ BELLİ DEĞİL

Türkiye Kupası'nda final yeri henüz açıklanmadı. Fenerbahçe finale yükselirse maçın hangi şehirde oynanacağı henüz bilinmiyor.

Ligde de Trabzonspor ve Antalyaspor maçları iç sahada yapılacak, Galatasaray derbisi de Seyrantepe'de NEF Stadı'nda oynanacak. 

 
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