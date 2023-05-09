Sezonun son bölümünde Fenerbahçe'nin hem lig hem de kupada kalan 4 maçı da İstanbul'da oynanacak.Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Sivasspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.Türkiye Kupası'nda final yeri henüz açıklanmadı. Fenerbahçe finale yükselirse maçın hangi şehirde oynanacağı henüz bilinmiyor.Ligde de Trabzonspor ve Antalyaspor maçları iç sahada yapılacak, Galatasaray derbisi de Seyrantepe'de NEF Stadı'nda oynanacak.