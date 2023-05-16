Fenerbahçe ısrarcı! Dominik Livakovic'te sürpriz gelişme...

Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Dominik Livakovic için girişimlere başlamıştı. Yönetimin, 28 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle ön anlaşma sağladığı ve kulübü Dinamo Zagreb'le pazarlıkları sürdürdüğü iddia edilmişti. Taraftarı fazlasıyla heyecanlandıran bu transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
BISCAN'DAN SÜRPRİZ KARAR
Hırvat ekibi, ligde önceki gün Sibenik'i ağırladı ve mücadeleyi 4-0 kazandı. Teknik direktör Igor Biscan, sürpriz bir kararla bu sezon Livakovic'i ilk kez yedek soyundurdu. Hırvat basını, Biscan'ın bu kararına dikkat çekerek, 28 yaşındaki kalecinin transferinde sona gelindiği için oynatılmamış olabileceği yorumları yapıldı. Sibenik maçında kaleyi Livakovic'in yerine, 24 yaşındaki Ivan Nevistic korudu.
FENERBAHÇE TRANSFERDE ISRARCI
Yıldız kaleci için devrede olan Villarreal'in geri adım atmasıyla birlikte şimdilik Fenerbahçe bu transferde istekli olan tek takım konumunda. Yönetim, başka bir talip çıkmadan bu işi bitirmenin hesaplarını yapıyor.
11 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI
Livakovic, bu sezon ligde 33 maçta görev yaptı, 26 gol yerken, 11 karşılaşmada kalesini kapatmayı başardı. 28 yaşındaki file bekçisi ayrıca 43 mücadelede Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini korudu.
YENİ MACERA ARIYOR
2015'ten beri Dinamo Zagreb'in kadrosunda bulunan ve 6. şampiyonluğuna çok yakın olan Livakovic'in artık kariyerini yeni bir takımda sürdürmek istediği kaydedildi. Başarılı file bekçisinin sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.
BISCAN'DAN SÜRPRİZ KARAR
Hırvat ekibi, ligde önceki gün Sibenik'i ağırladı ve mücadeleyi 4-0 kazandı. Teknik direktör Igor Biscan, sürpriz bir kararla bu sezon Livakovic'i ilk kez yedek soyundurdu. Hırvat basını, Biscan'ın bu kararına dikkat çekerek, 28 yaşındaki kalecinin transferinde sona gelindiği için oynatılmamış olabileceği yorumları yapıldı. Sibenik maçında kaleyi Livakovic'in yerine, 24 yaşındaki Ivan Nevistic korudu.
FENERBAHÇE TRANSFERDE ISRARCI
Yıldız kaleci için devrede olan Villarreal'in geri adım atmasıyla birlikte şimdilik Fenerbahçe bu transferde istekli olan tek takım konumunda. Yönetim, başka bir talip çıkmadan bu işi bitirmenin hesaplarını yapıyor.
11 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI
Livakovic, bu sezon ligde 33 maçta görev yaptı, 26 gol yerken, 11 karşılaşmada kalesini kapatmayı başardı. 28 yaşındaki file bekçisi ayrıca 43 mücadelede Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini korudu.
YENİ MACERA ARIYOR
2015'ten beri Dinamo Zagreb'in kadrosunda bulunan ve 6. şampiyonluğuna çok yakın olan Livakovic'in artık kariyerini yeni bir takımda sürdürmek istediği kaydedildi. Başarılı file bekçisinin sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.