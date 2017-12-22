  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Fenerbahçe, İsrail'de geri dönemedi!

THY Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İsrail'de Maccabi Fox deplasmanda 82-73 yenildi.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fenerbahçe, İsrail'de geri dönemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2017 00:02
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'a 82-73 yenildi.

Fenerbahçe Doğuş bu sezon 5. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi FOX 8. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya tutuk başlayıp 7. dakikada 15-2 geriye düşen Fenerbahçe Doğuş, son 3 dakikada toparlayıp farkı 9 sayıya indirdi ve ilk çeyreği Maccabi FOX 24-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in önderliğinde 3 dakikada farkı bir sayıya (26-25) indirmeyi başardı. Sonraki dakikalarda hücumda sayılar bulan Maccabi FOX, soyunma odasına 40-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikasında Fenerbahçe Doğuş 40-40'lık eşitliği yakalasa da final periyoduna 60-54 geride girdi.

Maçın son periyodunda savunmada yeterli sertliği gösteremeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 82-73 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Maccabi FOX'tan Jackson olurken, Fenerbahçe Doğuş adına Vesely 18 sayı üretti.

Öte yandan, uzun bir aradan sonra THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasındaki Kızılyıldız maçıyla sahalara dönen Nikola Kalinic, mücadelenin ilk yarısında ayağından sakatlanarak, sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti. Kaşı açılan Luigi Datome ise yapılan tedavinin ardından maça devam etti.

Salon: Menora Mivtachim 

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

Maccabi FOX: Roll 4, Kane 6, Bolden 7, Parakhouski 9, Jackson 20, Thomas 4, Tyus 8, Cole 19, Zoosman 3, Mashour 2, Cohen

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Nunnaly 5, Guduric, Vesely 18, Thompson, Ali Muhammed 12, Melli 11, Sloukas 4, Datome 9, Kalinic 2, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler 3

1. Periyot: 24-15 

Devre: 40-36 

3. Periyot: 60-54 


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için