Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i geri çağırdı

Fenerbahçe, sezon başında Balıkesirspor'a kiraladığı genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i geri çağırdı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i geri çağırdı
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12 Ocak 2021 08:57
Sarı lacivertliler, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağırdı.

TRT Spor'un haberine göre; resmi talep oyuncuya ve kulübe iletildi. 2021'de oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Balıkesirspor'un, onay vermesi durumunda İsmail Yüksek, Fenerbahçe A Takım kadrosuna dahil olacak. 




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