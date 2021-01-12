Sarı lacivertliler, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağırdı.
TRT Spor'un haberine göre; resmi talep oyuncuya ve kulübe iletildi. 2021'de oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Balıkesirspor'un, onay vermesi durumunda İsmail Yüksek, Fenerbahçe A Takım kadrosuna dahil olacak.
TRT Spor'un haberine göre; resmi talep oyuncuya ve kulübe iletildi. 2021'de oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Balıkesirspor'un, onay vermesi durumunda İsmail Yüksek, Fenerbahçe A Takım kadrosuna dahil olacak.