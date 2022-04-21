Fenerbahçe'nin yıllardır en büyük problemi Samandıra'daki huzursuzluktu. Sürekli değişen düzen, hocalarla oyuncular arasındaki anlaşmazlık, teknik heyet istikrarsızlığı, yıldız problemleri gibi sonu gelmez sıkıntılar takımı aşağı çekiyordu. Başkan Ali Koç da sık sık Samandıra'da huzur ortamı inşa edemediklerinden yakınıyordu. Ne zaman ki teknik direktör İsmail Kartal dümene geçti, rota bir anda güneşli günlere döndü. Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi iki yıldız ismin kadro dışı bırakılması bile krize dönmedi.



ÖVGÜLER HOCAYA



Aksine herkes takımın bir parçası olmaktan mutlu ve çaba içinde. Kulübenin gediklisi olmaktan kenardan gelen süper güce dönüşen Pelkas, İsmail Kartal'ın forma adaletinden duyduğu memnuniyeti açıkça dile getiriyor. Parlak günlerinden kesitler sunmaya başlayan İrfan Can "İsmail Hoca'nın ikili ilişkileri çok iyi. Bu oyunumuzda onun payı büyük" diyerek aslan payını Kartal'a teslim ediyor. Kariyer rekoruna koşan Zajc "İsmail Kartal atmosferi değiştirdi. Artık kendimizi evimizde hissediyoruz" sözleriyle durumu özetliyor.



