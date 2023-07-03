Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı KAP'a bildirdi
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03 Temmuz 2023 14:36
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 14:54
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

Daha önce 2014-15 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine başlamış oldu.

Fenerbahçe'yi çalıştıran Türk teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip olan 62 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin başında 1 Süper Kupa kazandı.
 
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