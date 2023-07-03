Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı KAP'a bildirdi

Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.



ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ



Daha önce 2014-15 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine başlamış oldu.



Fenerbahçe'yi çalıştıran Türk teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip olan 62 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin başında 1 Süper Kupa kazandı.





Fenerbahçe , teknik direktör İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.Kulüpten yapılan açıklamada,