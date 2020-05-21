Fenerbahçe Isla'nın yerine aradığı ismi Komşu'da buldu

Fenerbahçe, Mauricio Isla'nın boşluğunu dolduracak sağ beki Yunanistan'da buldu. Olympiakos ile sözleşmesi bitecek Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için Galatasaray'ın da devrede olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun 3 sezon için maliyeti 5 milyon Euro.

Haber; Sabah
Fenerbahçe Isla'nın yerine aradığı ismi Komşu'da buldu
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21 Mayıs 2020 10:15
Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili Mauricio Isla'nın yerine koyacağı oyuncuyu Yunanistan'da buldu.Sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile ilgilenirken sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devrede.

EVET DERSE HEMEN ÜÇ YILLIK İMZA

Elabdelloui, kulübüyle ile birtakım temaslarda bulundu ancak istediği kontratı bulamadı. Bu nedenle takımdan ayrılması yüksek ihtimal. Oyuncuyu Fenerbahçe'ye öneren temsilcileri, 3 yıllık maliyetin imza parası dahil 5 milyon Euro olduğunu ifade etti. Sarı- lacivertliler, transfere olumlu bakarken, nihai görüşmeler için sezon sonunu bekleme kararı aldı.



İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon ligde 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça ilk 11'de çıkan Norveçli sağ bek, milli takımda da 44 kez forma giydi



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