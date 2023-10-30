Fenerbahçe, bu sezonki efektif lig başlangıcını sürdürürken ilk yarıda fişi çekmeye de devam etti. Dün Pendikspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatıp rakibinin direncini kıran Kanarya, ikinci yarıda da farka gidip yine ligin zirvesine yerleşti.
YAKIŞANI YAPTI!
Bu sezona fırtına gibi giren ve hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da çıktığı her maçı kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor maçında Ludogorets karşısında sahaya sürdüğü 11'e göre 7 değişiklik yaptı. Sakatlar Serdar Aziz, Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra hafif ağrısı bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor da kadroda yer almadı. Kartal, beklenen isimleri sahaya sürdü. Livakovic, kaleyi tekrar İrfan Can Eğribayat'tan aldı. Stoperdeki oyuncuların sakatlığı sebebiyle Becao'nun yanında savunmanın göbeğinde Samet Akaydın oynadı. Jayden Oosterwolde'nin yerine sol bekte Ferdi yer alırken, orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ın yerine İsmail Yüksek ile Sebastian Szymanski şans buldu. Hücum hattında Ryan Kent ve Michy Batshuayi yedek kulübesinde mücadeleye başlarken, sağ kanatta İrfan Can Kahveci, forvette Edin Dzeko görev yaptı. Mücadele öncesi tecrübeli teknik adam, "Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün (dün) de Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz" dedi ve 90 dakika sonunda da Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlarda 19'da 19, ligde de 10'da 10 yaptı.
YAKIŞANI YAPTI!
Bu sezona fırtına gibi giren ve hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da çıktığı her maçı kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor maçında Ludogorets karşısında sahaya sürdüğü 11'e göre 7 değişiklik yaptı. Sakatlar Serdar Aziz, Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra hafif ağrısı bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor da kadroda yer almadı. Kartal, beklenen isimleri sahaya sürdü. Livakovic, kaleyi tekrar İrfan Can Eğribayat'tan aldı. Stoperdeki oyuncuların sakatlığı sebebiyle Becao'nun yanında savunmanın göbeğinde Samet Akaydın oynadı. Jayden Oosterwolde'nin yerine sol bekte Ferdi yer alırken, orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ın yerine İsmail Yüksek ile Sebastian Szymanski şans buldu. Hücum hattında Ryan Kent ve Michy Batshuayi yedek kulübesinde mücadeleye başlarken, sağ kanatta İrfan Can Kahveci, forvette Edin Dzeko görev yaptı. Mücadele öncesi tecrübeli teknik adam, "Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün (dün) de Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz" dedi ve 90 dakika sonunda da Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlarda 19'da 19, ligde de 10'da 10 yaptı.