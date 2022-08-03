Fenerbahçe, İrfan Can transferini açıkladı

Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir isim arayan Fenerbahçe, Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki eldiveni kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, bu transfer için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, İrfan Can'ı bonservisi ile kadrosuna katmak isterse opsiyon 1.2 milyon euro.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz."
"FENERBAHÇE, ÇOK AYRI BİR CAMİA"
Transferin tamamlanmasının ardından kulüp televizyonuna konuşan İrfan Can, "Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. En başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe, çok ayrıca bir camia. Çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı, ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Öte yandan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Kendisini bir süredir takip ediyorduk. Fenerbahçe, Türk merkezli yapılanmayı da unutmuyor, önem verdiğimiz bir konu. Eldeki seçeneklerimiz artık çok güçlendi. Güzel bir kadro rekabetine girecek. Hocamızla birlikte yaptığımız çalışmalarda en önde olan adaylardan biriydi. Hem kendisi gelmeye sıcak baktı, hem de Göztepe ile güzel ilişkilerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. Bu işi bugün bitirdik. Kendisi ispatlamış, genç bir isim bizimle beraber." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, bu transfer için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, İrfan Can'ı bonservisi ile kadrosuna katmak isterse opsiyon 1.2 milyon euro.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz."
"FENERBAHÇE, ÇOK AYRI BİR CAMİA"
Transferin tamamlanmasının ardından kulüp televizyonuna konuşan İrfan Can, "Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. En başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe, çok ayrıca bir camia. Çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı, ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Öte yandan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Kendisini bir süredir takip ediyorduk. Fenerbahçe, Türk merkezli yapılanmayı da unutmuyor, önem verdiğimiz bir konu. Eldeki seçeneklerimiz artık çok güçlendi. Güzel bir kadro rekabetine girecek. Hocamızla birlikte yaptığımız çalışmalarda en önde olan adaylardan biriydi. Hem kendisi gelmeye sıcak baktı, hem de Göztepe ile güzel ilişkilerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. Bu işi bugün bitirdik. Kendisi ispatlamış, genç bir isim bizimle beraber." ifadelerini kullandı.
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