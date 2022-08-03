Fenerbahçe, İrfan Can transferini açıkladı

"FENERBAHÇE, ÇOK AYRI BİR CAMİA"

Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir isim arayan Fenerbahçe, Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki eldiveni kiralık olarak kadrosuna kattı.Fenerbahçe, bu transfer için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, İrfan Can'ı bonservisi ile kadrosuna katmak isterse opsiyon 1.2 milyon euro.Transferin tamamlanmasının ardından kulüp televizyonuna konuşan İrfan Can,dedi.Öte yandan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise,ifadelerini kullandı.