Fenerbahçe imza törenini YouTube'dan yayınladı!

SADIK ÇİFTPINAR: "HAVUZ BAŞINDA ROMANTİK, MUM IŞIĞINDA"

"SAÇALARI KESERSEM 3. LİG'E DÖNERİM"

"KAHVALTIYI TEMPOLU ALIYORDUM, LAKABIM 'DİPÇİK' KALDI"

VICTOR MOSES: "BANA BATMAN DENİYOR! ÇÜNKÜ..."

SERDAR AZİZ: "ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİM"

"FENERBAHÇE, TARZ OLARAK DAHA FARKLI"

ROMAN'DAN BOMBA SORU: "KİMSE JAILSON'U YAKALAYAMADI"

TOLGAY ARSLAN: "KULÜP KASASINI ALPER İLE DOLDURDUM"

MIHA ZAJC: "ADIM MIHA, SOYADIM ZAYTS"

"ARDA VE HAKAN" DEDİ, TOPAL'I UNUTTU!

Fenerbahçe, beş yeni transferin imza törenine ait görüntüleri YouTube hesabından paylaştı.Fenerbahçeli futbolcular, basın mensubu gibi davranarak yeni transfer olan futbolculara sorular sordu. Bazı futbolcular ise fotomuhabir gibi fotoğraflar çekti.Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar'a "Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir otelde takım arkadaşınız Volkan Demirel ile bir görüşmeniz gerçekleşmiş. Bu görüşmenin detaylarını anlatır mısınız?" diye sordu.Sadık bu soruya, "Havuz başında çok özel bir görüşme gerçekleştirdik. Romantik, mum ışığında, Fenerbahçe ile alakalı gelişmeler olduğunu kendisine ilettim. Benim ne kadar iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu kendisine anlattım. Kendisi de Fenerbahçe formasını hakkıyla taşıyor. Bu konuda da kendisine çok teşekkür ediyorum. Onun varlığı bize güven veriyor." ifadelerini kullandı.Fizyoterapist Umut Şahin ise, "Saçlarını kestirmeyi düşünüyor mu?" sorusuna Sadık, "Futbolda tabii ki performans önemli. Saha içerisinde duruş ve tarz da çok önemli. Uzadıktan sonra güzel bir görüntü oldu. Saha içerisinde performans da üstüne eklenince dikkat çeken bir kişi oldum. Saçı kestirirsem tekrar 3. Lig'e dönerim herhalde diyorum. Yavaş yavaş önden açılmaya başladı. Gidebildiği yere kadar gidecek." dedi.Damien Comolli de mikrofonu alarak, "Fenerbahçe'ye geldikten sonraki hislerin ve izlenimlerin neler?" sorusunu sordu. Sadık bu soruya, "1 ay oldu buraya geleli. Hala eşimle oturup konuştuğumuzda hala inanamıyoruz. Stadyuma girdiğimizde taraftarlarımız tarafından, teknik heyet, personel, Başkanımız Ali Koç'a kadar herkes bize kucak açtı. Bu da 2. yarının başlamasıyla birlikte sonuçlara da yansıdı." yanıtını verdi.Mehmet Topal, "Ben Fenerbahçe TV'den Barış Yalçınsoy. Takımdaki lakabınız nedir?" diye sordu. Sadık Çiftpınar, "Bir sabah kahvaltısında İsmail Ağabey beni gördü. Artık, kahvaltıyı tempolu mu alıyordum, ne yapıyorum. 'Kardeşim, bu sabah seni dipçik gibi gördüm.' dedi. Ondan sonra ismimiz 'Dipçik' kaldı. Aslında benim de hoşuma gidiyor." olarak lakabını açıkladı.Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan Victor Moses'a ilk soruyu Damien Comolli sordu. Fransız sportif direktör, "Biraz hislerini anlatabilir misin, Fenerbahçe'de oynamak nasıl bir his?" sorusunu sordu. Moses, "Harika hissediyorum kendimi. İlk günden itibaren bunu gayet iyi bir şekilde hissettim burada. Burada harika bir dönem geçireceğimi, harika zamanlar geçireceğimi düşünüyorum. Harika insanlarsınız hepiniz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok memnunum burada olmaktan." yanıtını verdi.Nabil Dirar, "Türk kahvesini denedin mi? Ben çok seviyorum." sorunu sordu. Nijeryalı yıldız bu soruyu, "Evet denedim. Çok güzel." diye cevapladı. Dirar'ın, "Kendini nasıl hissettin ilk golünden sonra." şeklindeki ikinci sorusuna ise, "Muhteşem hissettim kendimi gerçekten. Burada olmaktan az önce de söylediğim gibi gerçekten son derece mutluluk duyuyorum. Kendimi çok iyi hissettim. Burada olmak çok güzel." sözleriyle cevapladı.Tercüman Deniz Sarıtaç, "Sana neden 'Batman' diyoruz?" sorusuna Moses, "Çünkü, Batman işini yaparken onu göremezsiniz." cevabını verdi.Damien Comolli, Serdar Aziz'e, "Burada olmak nasıl hissettiriyor?" diye sordu. Serdar Aziz bu soruya, "Mükemmel. Tabii zor bir süreçten geçtim. Zor günler geçirdim. Ardından böyle bir ekiple beraber olacağımı düşünmüyordum. Tahmin ettiğimden daha fazla mutluyum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hepsi de iyi insanlar. Aynı zamanda, kaliteli futbolcular. Böyle bir ortam gördükten sonra daha da mutlu oldum. Daha iyi olacağını düşünüyorum her şeyin." cevabını verdi.Mehmet Topal, "Fenerbahçe'ye karşı oynarken seni en çok zorlayan oyuncu hangisiydi?" sorusunu sordu. Milli stoper, "Mamadou Niang vardı. Çok eskiden. Bursaspor'da oynuyordum. Çok güçlü, çok hızlıydı. Martin Skrtel çok güçlü bir oyuncu. Ona karşı mücadele etmek zor. Çünkü çok elini kolunu kullanıyor." dedi.Comolli, bunun üzerine Skrtel'e dönerek, "Serdar da mı aynısını yapıyor?" şeklinde araya girdi. Skrtel buna gülerek yanıt verdi.Mikrofonu Sadık Çiftpınar, "Bursaspor ve Galatasaray gibi büyük camialarda mücadele ettin. Şimdi çok daha büyük bir camiadasın, Fenerbahçe'desin. Bu kısa sürede neler hissettin, arada farklar var mı?" dedi. Serdar Aziz, "Tabii ki burası, başka bir kulüp. Tarz olarak da çok farklı. İlk günden beri hissediyorsun. Ben senin gibi takımla sahaya çıkamadım. Bunu sahaya çıkınca daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyordum. Şimdi gördüm. Sahaya çıkınca daha iyi göreceğim. İnşallah nasip olur ve sahaya çıkarız." şeklinde yanıtladı.Oğuz Kağan Güçtekin'in, "Neler hissettin Fenerbahçe'ye geleceğini öğrendikten sonra?" sorusuna Serdar Aziz, "Zor günler geçtim. Transferim gerçekleşeceği zaman böyle büyük bir kulüpte, böyle büyük oyuncularla biraraya gelmek mutlu etti beni." cevabını verdi.Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın, "Sen ve Tolgay'ı Fenerbahçe tribünleri bağrına bastı. Çok güzel bir görüntüydü. O anda neler hissettin?" sorusuna Serdar Aziz, "Güzel bir duyguydu. Taraftarın o anda bizi bağrına basması güzel hissettirdi. Biz de taraftara aynı şekilde karşılık verdik. Taraftar bizi ilk günden bağrına bastı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu sevginin karşılığını vermek için çok çalışmamız gerekiyor." yanıtını verdi.Roman Neustadter, "Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü, hiç kimse Jailson'u yakalayamadı." sorusunu sordu. Bu soru üzerine salonda kahkahalar yükseldi.Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Tolgay Arslan'a, "Burada olmaktan ötürü nasıl hissediyorsun ve geçen akşam forma şansı buldun, nasıl hissettin?" sorusunu yöneltti. Yıldız orta saha oyuncusu, "Öncelikle çok mutlu ve huzurluyum. Sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Beni yabancı hissetirmediniz burada. Sizlerle burada olmak beni çok gururlandırıyor. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz." yanıtını verdi.Hasan Ali Kaldırım, "Almanca mı olsun, Türkçe mi?" diye sordu. Ardından Türkçe devam ederek, "Döneri çok seviyorsun. Tercihini merak ediyorum, Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" diye sordu. Tolgay, "Benim için aslında fark etmez. Döneri dürümü her türlü yerim. " cevabını verdi.Hasan Ali Kaldırım, "Geçen seneki kupa maçında ikimizin arasındaki tartışma oldu. Sahada olabiliyor ama saha dışında arkadaşız. Biz ikimiz tartışırken Alper geldi, kırmızı kart gördü. O pozisyonla ilgili aklında kalanları merak ediyorum." dedi. Tolgay Arslan, "Maçtan önce Mehmet bana kırmızı karta çok büyük bir para cezası var demişti. Ben de o fırsatı kullandım ve sizin kasayı doldurdum orada Alper'le. Saha içerisinde her türlü, her şey olabilir. Şİmdi beraber savaşacağız." yanıtını verdi.Fenerbahçe'ye Empoli'den transfer olan Miha Zajc'a ilk soruyu Berke Özer, "Spikerlerimiz için soruyorum. Gerçekten çok zor bir adı var. Basın mensuplarımız için bize yardımcı olur musun?" şeklinde sordu. Zajc, "Doğru söyleniş şu şekilde. Adım Miha, soyadım Zayts." şeklinde cevap verdi.Mauricio Isla, "Aç mısın?" şeklinde sordu. Zajc, "Evet." cevabını verdi.Victor Moses, "Tesislere geldiğinden bu yana nasıl hissediyorsun? İzlenimlerin neler ve antrenmanlarla ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyiz?" şeklinde bir soru sordu. Zajc, "İzlenimlerim çok güzel. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Bu kulüpte sadece iyi futbolcular yok, iyi insanlar da var. Ben bunu gördüm. Bu da beni çok mutlu ediyor." cevabını verdi.Serdar Aziz'in, "Daha önce hiç Türk takımına karşı oynadın mı?" sorusuna Zajc, "Türk Milli Takımı'na karşı oynadım, evet. 3 yıl önce Ljubjlana'da oynadık ve maçı 2-0 kaybettik." cevabını verdi.Teknik direktör Ersun Yanal, "O maçtan kimi hatırlıyorsun?" şeklinde sordu. Zajc, "Sadece Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu'nu hatırlıyorum." şeklinde sordu. Bu sırada salondan büyük bir 'Ooooo' sesi geldi. Bunun üzerine, Ersun Yanal "Mehmet Topal'ı hatırlamıyor musun?" şeklinde sordu. Zajc, "Maalesef hatırlamıyorum, çok üzgünüm. Çünkü, yedektim." dedi. Ersun Yanal, bu cevaba, "O zaman Mehmet Topal'ın kendisini hatırlatması gerekiyor." şeklinde yanıt verdi.